トレード:
103
利益トレード:
46 (44.66%)
損失トレード:
57 (55.34%)
ベストトレード:
268.00 USD
最悪のトレード:
-162.50 USD
総利益:
2 908.04 USD (33 143 pips)
総損失:
-1 241.33 USD (19 254 pips)
最大連続の勝ち:
8 (637.90 USD)
最大連続利益:
710.00 USD (5)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
95.66%
最大入金額:
42.63%
最近のトレード:
1 分前
1週間当たりの取引:
105
平均保有時間:
47 分
リカバリーファクター:
7.04
長いトレード:
65 (63.11%)
短いトレード:
38 (36.89%)
プロフィットファクター:
2.34
期待されたペイオフ:
16.18 USD
平均利益:
63.22 USD
平均損失:
-21.78 USD
最大連続の負け:
11 (-192.60 USD)
最大連続損失:
-236.70 USD (5)
月間成長:
63.96%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
236.70 USD (26.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.58% (236.70 USD)
エクイティによる:
13.33% (393.85 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|103
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|14K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +268.00 USD
最悪のトレード: -163 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +637.90 USD
最大連続損失: -192.60 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
