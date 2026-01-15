- 자본
- 축소
트레이드:
118
이익 거래:
55 (46.61%)
손실 거래:
63 (53.39%)
최고의 거래:
268.00 USD
최악의 거래:
-162.50 USD
총 수익:
3 153.14 USD (497 666 pips)
총 손실:
-1 363.58 USD (21 698 pips)
연속 최대 이익:
8 (637.90 USD)
연속 최대 이익:
710.00 USD (5)
샤프 비율:
0.29
거래 활동:
95.66%
최대 입금량:
42.63%
최근 거래:
7 분 전
주별 거래 수:
119
평균 유지 시간:
43 분
회복 요인:
7.56
롱(주식매수):
70 (59.32%)
숏(주식차입매도):
48 (40.68%)
수익 요인:
2.31
기대수익:
15.17 USD
평균 이익:
57.33 USD
평균 손실:
-21.64 USD
연속 최대 손실:
11 (-192.60 USD)
연속 최대 손실:
-236.70 USD (5)
월별 성장률:
68.28%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
236.70 USD (26.33%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.58% (236.70 USD)
자본금별:
13.33% (393.85 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|116
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|16K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +268.00 USD
최악의 거래: -163 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +637.90 USD
연속 최대 손실: -192.60 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
