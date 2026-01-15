- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
100
Negociações com lucro:
45 (45.00%)
Negociações com perda:
55 (55.00%)
Melhor negociação:
268.00 USD
Pior negociação:
-162.50 USD
Lucro bruto:
2 891.84 USD (32 820 pips)
Perda bruta:
-1 184.13 USD (18 112 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (637.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
710.00 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
95.66%
Depósito máximo carregado:
42.63%
Último negócio:
14 minutos atrás
Negociações por semana:
103
Tempo médio de espera:
46 minutos
Fator de recuperação:
7.21
Negociações longas:
62 (62.00%)
Negociações curtas:
38 (38.00%)
Fator de lucro:
2.44
Valor esperado:
17.08 USD
Lucro médio:
64.26 USD
Perda média:
-21.53 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-192.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-236.70 USD (5)
Crescimento mensal:
65.40%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
236.70 USD (26.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.58% (236.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.33% (393.85 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|100
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|15K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +268.00 USD
Pior negociação: -163 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +637.90 USD
Máxima perda consecutiva: -192.60 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
65%
0
0
USD
USD
4.7K
USD
USD
1
0%
100
45%
96%
2.44
17.08
USD
USD
13%
1:500