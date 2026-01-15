SegnaliSezioni
Zhang Kai Sheng

KKen500

Zhang Kai Sheng
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 65%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
100
Profit Trade:
45 (45.00%)
Loss Trade:
55 (55.00%)
Best Trade:
268.00 USD
Worst Trade:
-162.50 USD
Profitto lordo:
2 891.84 USD (32 820 pips)
Perdita lorda:
-1 184.13 USD (18 112 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (637.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
710.00 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
95.66%
Massimo carico di deposito:
42.63%
Ultimo trade:
36 minuti fa
Trade a settimana:
101
Tempo di attesa medio:
46 minuti
Fattore di recupero:
7.21
Long Trade:
62 (62.00%)
Short Trade:
38 (38.00%)
Fattore di profitto:
2.44
Profitto previsto:
17.08 USD
Profitto medio:
64.26 USD
Perdita media:
-21.53 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-192.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-236.70 USD (5)
Crescita mensile:
65.40%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
236.70 USD (26.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.58% (236.70 USD)
Per equità:
13.33% (393.85 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 100
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.7K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 15K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +268.00 USD
Worst Trade: -163 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +637.90 USD
Massima perdita consecutiva: -192.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.16 07:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 07:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 14:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 14:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 04:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 16:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.14 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 16:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
