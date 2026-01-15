- Прирост
Всего трейдов:
118
Прибыльных трейдов:
55 (46.61%)
Убыточных трейдов:
63 (53.39%)
Лучший трейд:
268.00 USD
Худший трейд:
-162.50 USD
Общая прибыль:
3 153.14 USD (497 666 pips)
Общий убыток:
-1 363.58 USD (21 698 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (637.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
710.00 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
95.66%
Макс. загрузка депозита:
42.63%
Последний трейд:
1 минута
Трейдов в неделю:
118
Ср. время удержания:
43 минуты
Фактор восстановления:
7.56
Длинных трейдов:
70 (59.32%)
Коротких трейдов:
48 (40.68%)
Профит фактор:
2.31
Мат. ожидание:
15.17 USD
Средняя прибыль:
57.33 USD
Средний убыток:
-21.64 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-192.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-236.70 USD (5)
Прирост в месяц:
68.28%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
236.70 USD (26.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.58% (236.70 USD)
По эквити:
13.33% (393.85 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|116
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|16K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Лучший трейд: +268.00 USD
Худший трейд: -163 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +637.90 USD
Макс. убыток в серии: -192.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
68%
0
0
USD
USD
4.8K
USD
USD
1
0%
118
46%
96%
2.31
15.17
USD
USD
13%
1:500