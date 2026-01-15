- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
118
Transacciones Rentables:
55 (46.61%)
Transacciones Irrentables:
63 (53.39%)
Mejor transacción:
268.00 USD
Peor transacción:
-162.50 USD
Beneficio Bruto:
3 153.14 USD (497 666 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 363.58 USD (21 698 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (637.90 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
710.00 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.29
Actividad comercial:
95.66%
Carga máxima del depósito:
42.63%
Último trade:
8 minutos
Trades a la semana:
117
Tiempo medio de espera:
43 minutos
Factor de Recuperación:
7.56
Transacciones Largas:
70 (59.32%)
Transacciones Cortas:
48 (40.68%)
Factor de Beneficio:
2.31
Beneficio Esperado:
15.17 USD
Beneficio medio:
57.33 USD
Pérdidas medias:
-21.64 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-192.60 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-236.70 USD (5)
Crecimiento al mes:
68.28%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
236.70 USD (26.33%)
Reducción relativa:
De balance:
6.58% (236.70 USD)
De fondos:
13.33% (393.85 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|116
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|16K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios
