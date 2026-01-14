SinyallerBölümler
Xi Wen Shu

EAxau

Xi Wen Shu
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 59 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 12%
ECMarkets-Live10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
28
Kârla kapanan işlemler:
23 (82.14%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (17.86%)
En iyi işlem:
2.77 USD
En kötü işlem:
-8.98 USD
Brüt kâr:
42.58 USD (4 317 pips)
Brüt zarar:
-21.04 USD (2 086 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (26.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
26.44 USD (14)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
16.61%
Maks. mevduat yükü:
5.48%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
1.41
Alış işlemleri:
16 (57.14%)
Satış işlemleri:
12 (42.86%)
Kâr faktörü:
2.02
Beklenen getiri:
0.77 USD
Ortalama kâr:
1.85 USD
Ortalama zarar:
-4.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-13.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.35 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.90 USD
Maksimum:
15.28 USD (8.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.11% (15.28 USD)
Varlığa göre:
4.66% (8.27 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.n 28
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.n 22
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.n 2.2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.77 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +26.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.35 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarkets-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Manual trading mainly includes intraday trading and swing trading
Main varieties: Index, Gold
Trend-following trading strategy with stop-loss
Reasonable profit-to-loss ratio, extremely high winning rate
Witness the growth of the account together
İnceleme yok
2026.01.14 07:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 06:29
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.14 05:37
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.14 03:37
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.14 03:37
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.01.14 03:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 03:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.