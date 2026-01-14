- Прирост
Всего трейдов:
28
Прибыльных трейдов:
23 (82.14%)
Убыточных трейдов:
5 (17.86%)
Лучший трейд:
2.77 USD
Худший трейд:
-8.98 USD
Общая прибыль:
42.58 USD (4 317 pips)
Общий убыток:
-21.04 USD (2 086 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (26.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
26.44 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
16.61%
Макс. загрузка депозита:
5.48%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
1.41
Длинных трейдов:
16 (57.14%)
Коротких трейдов:
12 (42.86%)
Профит фактор:
2.02
Мат. ожидание:
0.77 USD
Средняя прибыль:
1.85 USD
Средний убыток:
-4.21 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-13.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.35 USD (2)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.90 USD
Максимальная:
15.28 USD (8.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.11% (15.28 USD)
По эквити:
4.66% (8.27 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.n
|22
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.n
|2.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Лучший трейд: +2.77 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +26.44 USD
Макс. убыток в серии: -13.35 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Manual trading mainly includes intraday trading and swing trading
Main varieties: Index, Gold
Trend-following trading strategy with stop-loss
Reasonable profit-to-loss ratio, extremely high winning rate
Witness the growth of the account together
Нет отзывов
