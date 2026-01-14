- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
28
Profit Trade:
23 (82.14%)
Loss Trade:
5 (17.86%)
Best Trade:
2.77 USD
Worst Trade:
-8.98 USD
Profitto lordo:
42.58 USD (4 317 pips)
Perdita lorda:
-21.04 USD (2 086 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (26.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.44 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
16.61%
Massimo carico di deposito:
5.48%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
1.41
Long Trade:
16 (57.14%)
Short Trade:
12 (42.86%)
Fattore di profitto:
2.02
Profitto previsto:
0.77 USD
Profitto medio:
1.85 USD
Perdita media:
-4.21 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-13.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.35 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.90 USD
Massimale:
15.28 USD (8.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.11% (15.28 USD)
Per equità:
4.66% (8.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|28
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.n
|22
20 40 60
20 40 60
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.n
|2.2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.77 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +26.44 USD
Massima perdita consecutiva: -13.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Manual trading mainly includes intraday trading and swing trading
Main varieties: Index, Gold
Trend-following trading strategy with stop-loss
Reasonable profit-to-loss ratio, extremely high winning rate
Witness the growth of the account together
Non ci sono recensioni
