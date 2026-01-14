- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
28
盈利交易:
23 (82.14%)
亏损交易:
5 (17.86%)
最好交易:
2.77 USD
最差交易:
-8.98 USD
毛利:
42.58 USD (4 317 pips)
毛利亏损:
-21.04 USD (2 086 pips)
最大连续赢利:
14 (26.44 USD)
最大连续盈利:
26.44 USD (14)
夏普比率:
0.28
交易活动:
16.61%
最大入金加载:
5.48%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
28
平均持有时间:
7 分钟
采收率:
1.41
长期交易:
16 (57.14%)
短期交易:
12 (42.86%)
利润因子:
2.02
预期回报:
0.77 USD
平均利润:
1.85 USD
平均损失:
-4.21 USD
最大连续失误:
2 (-13.35 USD)
最大连续亏损:
-13.35 USD (2)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4.90 USD
最大值:
15.28 USD (8.11%)
相对跌幅:
结余:
8.11% (15.28 USD)
净值:
4.66% (8.27 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.n
|22
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.n
|2.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.77 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +26.44 USD
最大连续亏损: -13.35 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ECMarkets-Live10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Manual trading mainly includes intraday trading and swing trading
Main varieties: Index, Gold
Trend-following trading strategy with stop-loss
Reasonable profit-to-loss ratio, extremely high winning rate
Witness the growth of the account together
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月59 USD
12%
0
0
USD
USD
200
USD
USD
1
0%
28
82%
17%
2.02
0.77
USD
USD
8%
1:500