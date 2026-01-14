- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
28
利益トレード:
23 (82.14%)
損失トレード:
5 (17.86%)
ベストトレード:
2.77 USD
最悪のトレード:
-8.98 USD
総利益:
42.58 USD (4 317 pips)
総損失:
-21.04 USD (2 086 pips)
最大連続の勝ち:
14 (26.44 USD)
最大連続利益:
26.44 USD (14)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
16.61%
最大入金額:
5.48%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
28
平均保有時間:
7 分
リカバリーファクター:
1.41
長いトレード:
16 (57.14%)
短いトレード:
12 (42.86%)
プロフィットファクター:
2.02
期待されたペイオフ:
0.77 USD
平均利益:
1.85 USD
平均損失:
-4.21 USD
最大連続の負け:
2 (-13.35 USD)
最大連続損失:
-13.35 USD (2)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.90 USD
最大の:
15.28 USD (8.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.11% (15.28 USD)
エクイティによる:
4.66% (8.27 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.n
|22
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.n
|2.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.77 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +26.44 USD
最大連続損失: -13.35 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ECMarkets-Live10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Manual trading mainly includes intraday trading and swing trading
Main varieties: Index, Gold
Trend-following trading strategy with stop-loss
Reasonable profit-to-loss ratio, extremely high winning rate
Witness the growth of the account together
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
59 USD/月
12%
0
0
USD
USD
200
USD
USD
1
0%
28
82%
17%
2.02
0.77
USD
USD
8%
1:500