트레이드:
54
이익 거래:
44 (81.48%)
손실 거래:
10 (18.52%)
최고의 거래:
2.85 USD
최악의 거래:
-8.98 USD
총 수익:
84.94 USD (8 606 pips)
총 손실:
-45.40 USD (4 502 pips)
연속 최대 이익:
20 (38.24 USD)
샤프 비율:
0.26
거래 활동:
9.84%
최대 입금량:
5.48%
최근 거래:
17 분 전
주별 거래 수:
55
평균 유지 시간:
7 분
회복 요인:
2.59
롱(주식매수):
31 (57.41%)
숏(주식차입매도):
23 (42.59%)
수익 요인:
1.87
기대수익:
0.73 USD
평균 이익:
1.93 USD
평균 손실:
-4.54 USD
연속 최대 손실:
2 (-13.35 USD)
연속 최대 손실:
-13.35 USD (2)
월별 성장률:
22.20%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.90 USD
최대한의:
15.28 USD (8.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.11% (15.28 USD)
자본금별:
4.66% (8.27 USD)
배포
심볼
딜
Sell
Buy
XAUUSD.n
54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
심볼
총 수익, USD
손실, USD
수익, USD
XAUUSD.n
40
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼
총 수익, pips
손실, pips
수익, pips
XAUUSD.n
4.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
입금량
축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ECMarkets-Live10"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Manual trading mainly includes intraday trading and swing trading
Main varieties: Index, Gold
Trend-following trading strategy with stop-loss
Reasonable profit-to-loss ratio, extremely high winning rate
Witness the growth of the account together
리뷰 없음
