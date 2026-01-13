SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / King Midas 3833
Bintang Susanto Wahyudi

King Midas 3833

Bintang Susanto Wahyudi
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 79%
Monex-Server2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
342
Kârla kapanan işlemler:
288 (84.21%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (15.79%)
En iyi işlem:
732.15 USD
En kötü işlem:
-621.69 USD
Brüt kâr:
11 075.26 USD (108 146 pips)
Brüt zarar:
-7 596.52 USD (78 937 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (639.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 077.80 USD (12)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
3.33%
Maks. mevduat yükü:
0.19%
En son işlem:
20 dakika önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.54
Alış işlemleri:
213 (62.28%)
Satış işlemleri:
129 (37.72%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
10.17 USD
Ortalama kâr:
38.46 USD
Ortalama zarar:
-140.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1 037.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 037.97 USD (2)
Aylık büyüme:
84.68%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
235.22 USD
Maksimum:
1 370.13 USD (22.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.98% (1 370.13 USD)
Varlığa göre:
0.39% (44.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.m 336
XAGUSD.m 4
NQ.m 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.m 3.5K
XAGUSD.m 4
NQ.m -57
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.m 32K
XAGUSD.m 28
NQ.m -2.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +732.15 USD
En kötü işlem: -622 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +639.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 037.97 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Server2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.13 10:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 10:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.13 10:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 10:15
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.13 10:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 10:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
King Midas 3833
Ayda 30 USD
79%
0
0
USD
11K
USD
8
88%
342
84%
3%
1.45
10.17
USD
27%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.