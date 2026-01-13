- 成長
トレード:
341
利益トレード:
287 (84.16%)
損失トレード:
54 (15.84%)
ベストトレード:
732.15 USD
最悪のトレード:
-621.69 USD
総利益:
11 058.87 USD (107 973 pips)
総損失:
-7 596.52 USD (78 937 pips)
最大連続の勝ち:
25 (639.40 USD)
最大連続利益:
1 077.80 USD (12)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
3.33%
最大入金額:
0.19%
最近のトレード:
40 分前
1週間当たりの取引:
54
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
2.53
長いトレード:
212 (62.17%)
短いトレード:
129 (37.83%)
プロフィットファクター:
1.46
期待されたペイオフ:
10.15 USD
平均利益:
38.53 USD
平均損失:
-140.68 USD
最大連続の負け:
2 (-1 037.97 USD)
最大連続損失:
-1 037.97 USD (2)
月間成長:
84.41%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
235.22 USD
最大の:
1 370.13 USD (22.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.98% (1 370.13 USD)
エクイティによる:
0.39% (44.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|335
|XAGUSD.m
|4
|NQ.m
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.m
|3.5K
|XAGUSD.m
|4
|NQ.m
|-57
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.m
|32K
|XAGUSD.m
|28
|NQ.m
|-2.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
ドローダウン
ベストトレード: +732.15 USD
最悪のトレード: -622 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +639.40 USD
最大連続損失: -1 037.97 USD
