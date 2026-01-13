SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / King Midas 3833
Bintang Susanto Wahyudi

King Midas 3833

Bintang Susanto Wahyudi
0 comentários
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 78%
Monex-Server2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
341
Negociações com lucro:
287 (84.16%)
Negociações com perda:
54 (15.84%)
Melhor negociação:
732.15 USD
Pior negociação:
-621.69 USD
Lucro bruto:
11 058.87 USD (107 973 pips)
Perda bruta:
-7 596.52 USD (78 937 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (639.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 077.80 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
3.33%
Depósito máximo carregado:
0.19%
Último negócio:
23 minutos atrás
Negociações por semana:
54
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
2.53
Negociações longas:
212 (62.17%)
Negociações curtas:
129 (37.83%)
Fator de lucro:
1.46
Valor esperado:
10.15 USD
Lucro médio:
38.53 USD
Perda média:
-140.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-1 037.97 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 037.97 USD (2)
Crescimento mensal:
84.41%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
235.22 USD
Máximo:
1 370.13 USD (22.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.98% (1 370.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.39% (44.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.m 335
XAGUSD.m 4
NQ.m 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.m 3.5K
XAGUSD.m 4
NQ.m -57
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.m 32K
XAGUSD.m 28
NQ.m -2.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +732.15 USD
Pior negociação: -622 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +639.40 USD
Máxima perda consecutiva: -1 037.97 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monex-Server2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2026.01.13 10:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 10:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.13 10:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 10:15
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.13 10:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 10:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.