Negociações:
341
Negociações com lucro:
287 (84.16%)
Negociações com perda:
54 (15.84%)
Melhor negociação:
732.15 USD
Pior negociação:
-621.69 USD
Lucro bruto:
11 058.87 USD (107 973 pips)
Perda bruta:
-7 596.52 USD (78 937 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (639.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 077.80 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
3.33%
Depósito máximo carregado:
0.19%
Último negócio:
23 minutos atrás
Negociações por semana:
54
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
2.53
Negociações longas:
212 (62.17%)
Negociações curtas:
129 (37.83%)
Fator de lucro:
1.46
Valor esperado:
10.15 USD
Lucro médio:
38.53 USD
Perda média:
-140.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-1 037.97 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 037.97 USD (2)
Crescimento mensal:
84.41%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
235.22 USD
Máximo:
1 370.13 USD (22.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.98% (1 370.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.39% (44.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|335
|XAGUSD.m
|4
|NQ.m
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.m
|3.5K
|XAGUSD.m
|4
|NQ.m
|-57
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.m
|32K
|XAGUSD.m
|28
|NQ.m
|-2.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monex-Server2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
