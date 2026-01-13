- Прирост
Всего трейдов:
342
Прибыльных трейдов:
288 (84.21%)
Убыточных трейдов:
54 (15.79%)
Лучший трейд:
732.15 USD
Худший трейд:
-621.69 USD
Общая прибыль:
11 075.26 USD (108 146 pips)
Общий убыток:
-7 596.52 USD (78 937 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (639.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 077.80 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
3.33%
Макс. загрузка депозита:
0.19%
Последний трейд:
50 минут
Трейдов в неделю:
54
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.54
Длинных трейдов:
213 (62.28%)
Коротких трейдов:
129 (37.72%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
10.17 USD
Средняя прибыль:
38.46 USD
Средний убыток:
-140.68 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-1 037.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 037.97 USD (2)
Прирост в месяц:
84.68%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
235.22 USD
Максимальная:
1 370.13 USD (22.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.98% (1 370.13 USD)
По эквити:
0.39% (44.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|336
|XAGUSD.m
|4
|NQ.m
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.m
|3.5K
|XAGUSD.m
|4
|NQ.m
|-57
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.m
|32K
|XAGUSD.m
|28
|NQ.m
|-2.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Server2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
