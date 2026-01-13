- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
341
盈利交易:
287 (84.16%)
亏损交易:
54 (15.84%)
最好交易:
732.15 USD
最差交易:
-621.69 USD
毛利:
11 058.87 USD (107 973 pips)
毛利亏损:
-7 596.52 USD (78 937 pips)
最大连续赢利:
25 (639.40 USD)
最大连续盈利:
1 077.80 USD (12)
夏普比率:
0.10
交易活动:
3.33%
最大入金加载:
0.19%
最近交易:
28 几分钟前
每周交易:
54
平均持有时间:
2 小时
采收率:
2.53
长期交易:
212 (62.17%)
短期交易:
129 (37.83%)
利润因子:
1.46
预期回报:
10.15 USD
平均利润:
38.53 USD
平均损失:
-140.68 USD
最大连续失误:
2 (-1 037.97 USD)
最大连续亏损:
-1 037.97 USD (2)
每月增长:
84.41%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
235.22 USD
最大值:
1 370.13 USD (22.33%)
相对跌幅:
结余:
26.98% (1 370.13 USD)
净值:
0.39% (44.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|335
|XAGUSD.m
|4
|NQ.m
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.m
|3.5K
|XAGUSD.m
|4
|NQ.m
|-57
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.m
|32K
|XAGUSD.m
|28
|NQ.m
|-2.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +732.15 USD
最差交易: -622 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +639.40 USD
最大连续亏损: -1 037.97 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Monex-Server2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
78%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
8
88%
341
84%
3%
1.45
10.15
USD
USD
27%
1:500