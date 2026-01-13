SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Mateo7trader
Juan Carlos Santaria Leuyacc

Mateo7trader

Juan Carlos Santaria Leuyacc
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 3%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
5 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1.48 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
2.76 USD (19 996 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
5 (2.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.76 USD (5)
Sharpe oranı:
1.17
Alım-satım etkinliği:
17.12%
Maks. mevduat yükü:
2.27%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
4 (80.00%)
Satış işlemleri:
1 (20.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.55 USD
Ortalama kâr:
0.55 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.04% (1.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
JP225m 3
BTCUSDm 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
JP225m 1
BTCUSDm 2
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
JP225m 1.4K
BTCUSDm 19K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.48 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +2.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Damos Señales FOREX Y INDICES nuestras entradas estan en orden pendiente y se tiene un control con las operaciones ganadas y perdidas

esta es una cuenta    https://one.exnessonelink.com/a/bhor5nmq8i

Bróker: EXNESS  💡 ​​Apalancamiento: 1:200 💸 Suscripción: $30/mes dejo lik para que se incriban  https://one.exnessonelink.com/a/bhor5nmq8i


cuando se inscriban pueden agregar en telegran para poder conversar. saludos cordiales


nuestro telegram: https://t.me/Forexmat24


İnceleme yok
2026.01.13 02:09
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.13 02:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 02:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
