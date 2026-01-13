SinaisSeções
Juan Carlos Santaria Leuyacc

Mateo7trader

Juan Carlos Santaria Leuyacc
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 3%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
6
Negociações com lucro:
6 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
1.48 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
3.11 USD (20 545 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (3.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3.11 USD (6)
Índice de Sharpe:
1.18
Atividade de negociação:
29.75%
Depósito máximo carregado:
2.27%
Último negócio:
15 minutos atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
27 minutos
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
5 (83.33%)
Negociações curtas:
1 (16.67%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.52 USD
Lucro médio:
0.52 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.04% (1.05 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
JP225m 4
BTCUSDm 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
JP225m 1
BTCUSDm 2
1 2
1 2
1 2
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
JP225m 1.9K
BTCUSDm 19K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1.48 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +3.11 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Damos Señales FOREX Y INDICES nuestras entradas estan en orden pendiente y se tiene un control con las operaciones ganadas y perdidas

esta es una cuenta    https://one.exnessonelink.com/a/bhor5nmq8i

Bróker: EXNESS  💡 ​​Apalancamiento: 1:200 💸 Suscripción: $30/mes dejo lik para que se incriban  https://one.exnessonelink.com/a/bhor5nmq8i


cuando se inscriban pueden agregar en telegran para poder conversar. saludos cordiales


nuestro telegram: https://t.me/Forexmat24


Sem comentários
2026.01.13 02:09
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.13 02:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 02:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Mateo7trader
30 USD por mês
3%
0
0
USD
103
USD
1
0%
6
100%
30%
n/a
0.52
USD
1%
1:200
Copiar

