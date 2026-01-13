СигналыРазделы
Juan Carlos Santaria Leuyacc

Mateo7trader

Juan Carlos Santaria Leuyacc
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 3%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
6
Прибыльных трейдов:
6 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
1.48 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
3.11 USD (20 545 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
6 (3.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
3.11 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
1.18
Торговая активность:
29.75%
Макс. загрузка депозита:
2.27%
Последний трейд:
33 минуты
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
27 минут
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
5 (83.33%)
Коротких трейдов:
1 (16.67%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.52 USD
Средняя прибыль:
0.52 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
1.04% (1.05 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
JP225m 4
BTCUSDm 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
JP225m 1
BTCUSDm 2
1 2
1 2
1 2
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
JP225m 1.9K
BTCUSDm 19K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1.48 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +3.11 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Damos Señales FOREX Y INDICES nuestras entradas estan en orden pendiente y se tiene un control con las operaciones ganadas y perdidas

esta es una cuenta    https://one.exnessonelink.com/a/bhor5nmq8i

Bróker: EXNESS  💡 ​​Apalancamiento: 1:200 💸 Suscripción: $30/mes dejo lik para que se incriban  https://one.exnessonelink.com/a/bhor5nmq8i


cuando se inscriban pueden agregar en telegran para poder conversar. saludos cordiales


nuestro telegram: https://t.me/Forexmat24


Нет отзывов
2026.01.13 02:09
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.13 02:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 02:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
