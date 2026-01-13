- 자본
- 축소
트레이드:
19
이익 거래:
17 (89.47%)
손실 거래:
2 (10.53%)
최고의 거래:
1.48 USD
최악의 거래:
-0.08 USD
총 수익:
6.29 USD (23 346 pips)
총 손실:
-0.09 USD (35 pips)
연속 최대 이익:
10 (2.70 USD)
연속 최대 이익:
3.11 USD (6)
샤프 비율:
0.96
거래 활동:
14.31%
최대 입금량:
12.97%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
20 분
회복 요인:
77.50
롱(주식매수):
14 (73.68%)
숏(주식차입매도):
5 (26.32%)
수익 요인:
69.89
기대수익:
0.33 USD
평균 이익:
0.37 USD
평균 손실:
-0.05 USD
연속 최대 손실:
1 (-0.08 USD)
연속 최대 손실:
-0.08 USD (1)
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.08 USD (0.08%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
1.58% (1.65 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US30m
|9
|JP225m
|6
|BTCUSDm
|2
|ETHUSDm
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US30m
|2
|JP225m
|2
|BTCUSDm
|2
|ETHUSDm
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US30m
|1.6K
|JP225m
|2.4K
|BTCUSDm
|19K
|ETHUSDm
|709
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1.48 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +2.70 USD
연속 최대 손실: -0.08 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Damos Señales FOREX Y INDICES nuestras entradas estan en orden pendiente y se tiene un control con las operaciones ganadas y perdidas
esta es una cuenta https://one.exnessonelink.com/a/bhor5nmq8i
Bróker: EXNESS 💡 Apalancamiento: 1:200 💸 Suscripción: $30/mes dejo lik para que se incriban https://one.exnessonelink.com/a/bhor5nmq8i
cuando se inscriban pueden agregar en telegran para poder conversar. saludos cordiales
nuestro telegram: https://t.me/Forexmat24
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
6%
0
0
USD
USD
106
USD
USD
1
0%
19
89%
14%
69.88
0.33
USD
USD
2%
1:200