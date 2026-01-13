- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|JP225m
|4
|BTCUSDm
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|JP225m
|1
|BTCUSDm
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|JP225m
|1.9K
|BTCUSDm
|19K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Damos Señales FOREX Y INDICES nuestras entradas estan en orden pendiente y se tiene un control con las operaciones ganadas y perdidas
esta es una cuenta https://one.exnessonelink.com/a/bhor5nmq8i
Bróker: EXNESS 💡 Apalancamiento: 1:200 💸 Suscripción: $30/mes dejo lik para que se incriban https://one.exnessonelink.com/a/bhor5nmq8i
cuando se inscriban pueden agregar en telegran para poder conversar. saludos cordiales
nuestro telegram: https://t.me/Forexmat24
USD
USD
USD