Juan Carlos Santaria Leuyacc

Mateo7trader

Juan Carlos Santaria Leuyacc
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 3%
Exness-MT5Real31
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
6 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.48 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
3.11 USD (20 545 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
6 (3.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.11 USD (6)
Indice di Sharpe:
1.18
Attività di trading:
29.75%
Massimo carico di deposito:
2.27%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
27 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
5 (83.33%)
Short Trade:
1 (16.67%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.52 USD
Profitto medio:
0.52 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.04% (1.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
JP225m 4
BTCUSDm 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
JP225m 1
BTCUSDm 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
JP225m 1.9K
BTCUSDm 19K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.48 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +3.11 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Damos Señales FOREX Y INDICES nuestras entradas estan en orden pendiente y se tiene un control con las operaciones ganadas y perdidas

esta es una cuenta    https://one.exnessonelink.com/a/bhor5nmq8i

Bróker: EXNESS  💡 ​​Apalancamiento: 1:200 💸 Suscripción: $30/mes dejo lik para que se incriban  https://one.exnessonelink.com/a/bhor5nmq8i


cuando se inscriban pueden agregar en telegran para poder conversar. saludos cordiales


nuestro telegram: https://t.me/Forexmat24


Non ci sono recensioni
2026.01.13 02:09
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.13 02:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 02:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.