- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
6
利益トレード:
6 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
1.48 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
3.11 USD (20 545 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
6 (3.11 USD)
最大連続利益:
3.11 USD (6)
シャープレシオ:
1.18
取引アクティビティ:
29.75%
最大入金額:
2.27%
最近のトレード:
29 分前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
27 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
5 (83.33%)
短いトレード:
1 (16.67%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.52 USD
平均利益:
0.52 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
1.04% (1.05 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|JP225m
|4
|BTCUSDm
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|JP225m
|1
|BTCUSDm
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|JP225m
|1.9K
|BTCUSDm
|19K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1.48 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +3.11 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Damos Señales FOREX Y INDICES nuestras entradas estan en orden pendiente y se tiene un control con las operaciones ganadas y perdidas
esta es una cuenta https://one.exnessonelink.com/a/bhor5nmq8i
Bróker: EXNESS 💡 Apalancamiento: 1:200 💸 Suscripción: $30/mes dejo lik para que se incriban https://one.exnessonelink.com/a/bhor5nmq8i
cuando se inscriban pueden agregar en telegran para poder conversar. saludos cordiales
nuestro telegram: https://t.me/Forexmat24
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
3%
0
0
USD
USD
103
USD
USD
1
0%
6
100%
30%
n/a
0.52
USD
USD
1%
1:200