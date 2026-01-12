Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TTCM-Live3 0.00 × 1 Alpari-Pro.ECN 0.00 × 1 Just2Trade-Real 0.00 × 1 Exness-Real3 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 3 Pepperstone-Edge12 0.00 × 1 ForexChief-DirectFX 0.00 × 1 TradingProInternational-Live 2 0.07 × 54 Pepperstone-Edge02 0.08 × 12 ICMarketsSC-Live32 0.09 × 22 VTMarkets-Live 3 0.21 × 187 XMTrading-Real 34 0.28 × 18 TMGM.TradeMax-Live8 0.28 × 18 ForexTimeFXTM-ECN2 0.29 × 66 TradersGlobalGroup-Live 2 0.31 × 55 Tickmill-Live10 0.33 × 95 ThreeTrader-Live 0.33 × 36 ICMarketsSC-Live07 0.33 × 57 WorldForex-Live 0.36 × 11 ICMarketsSC-Live08 0.40 × 10 TitanFX-01 0.44 × 16 ICMarketsSC-Live16 0.45 × 75 TMGM.TradeMax-Live3 0.45 × 108 Tickmill-Live08 0.45 × 22 GoMarkets-Real 1 0.47 × 253 147 daha fazla...