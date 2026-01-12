- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
8 (88.88%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (11.11%)
En iyi işlem:
12.20 USD
En kötü işlem:
-0.65 USD
Brüt kâr:
31.13 USD (3 148 pips)
Brüt zarar:
-0.65 USD (27 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (25.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.41 USD (5)
Sharpe oranı:
0.87
Alım-satım etkinliği:
32.85%
Maks. mevduat yükü:
6.30%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
55 dakika
Düzelme faktörü:
46.89
Alış işlemleri:
7 (77.78%)
Satış işlemleri:
2 (22.22%)
Kâr faktörü:
47.89
Beklenen getiri:
3.39 USD
Ortalama kâr:
3.89 USD
Ortalama zarar:
-0.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.65 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.65 USD (0.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.24% (0.65 USD)
Varlığa göre:
7.79% (21.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|29
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|-1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.1K
|GBPUSD
|97
|EURUSD
|-27
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.20 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +25.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.65 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.07 × 54
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live32
|0.09 × 22
|
VTMarkets-Live 3
|0.21 × 187
|
XMTrading-Real 34
|0.28 × 18
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.28 × 18
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.29 × 66
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.31 × 55
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 95
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
ICMarketsSC-Live07
|0.33 × 57
|
WorldForex-Live
|0.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
|
ICMarketsSC-Live16
|0.45 × 75
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.45 × 108
|
Tickmill-Live08
|0.45 × 22
|
GoMarkets-Real 1
|0.47 × 253
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
12%
0
0
USD
USD
280
USD
USD
1
0%
9
88%
33%
47.89
3.39
USD
USD
8%
1:500