Aleksandr Kim

Valeri

Aleksandr Kim
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 12%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
8 (88.88%)
Transacciones Irrentables:
1 (11.11%)
Mejor transacción:
12.20 USD
Peor transacción:
-0.65 USD
Beneficio Bruto:
31.13 USD (3 148 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.65 USD (27 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (25.41 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
25.41 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.87
Actividad comercial:
29.06%
Carga máxima del depósito:
6.30%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
55 minutos
Factor de Recuperación:
46.89
Transacciones Largas:
7 (77.78%)
Transacciones Cortas:
2 (22.22%)
Factor de Beneficio:
47.89
Beneficio Esperado:
3.39 USD
Beneficio medio:
3.89 USD
Pérdidas medias:
-0.65 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.65 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.65 USD (1)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.65 USD (0.24%)
Reducción relativa:
De balance:
0.24% (0.65 USD)
De fondos:
7.51% (21.04 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 7
GBPUSD 1
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 29
GBPUSD 2
EURUSD -1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 3.1K
GBPUSD 97
EURUSD -27
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +12.20 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +25.41 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.65 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TTCM-Live3
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.07 × 54
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ICMarketsSC-Live32
0.09 × 22
VTMarkets-Live 3
0.21 × 187
XMTrading-Real 34
0.28 × 18
TMGM.TradeMax-Live8
0.28 × 18
ForexTimeFXTM-ECN2
0.29 × 66
TradersGlobalGroup-Live 2
0.31 × 55
Tickmill-Live10
0.33 × 95
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
ICMarketsSC-Live07
0.33 × 57
WorldForex-Live
0.36 × 11
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
TitanFX-01
0.44 × 16
ICMarketsSC-Live16
0.45 × 75
TMGM.TradeMax-Live3
0.45 × 108
Tickmill-Live08
0.45 × 22
GoMarkets-Real 1
0.47 × 253
otros 147...
No hay comentarios
2026.01.12 22:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 21:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 13:58
Share of trading days is too low
2026.01.12 13:58
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 09:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 09:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 09:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.12 09:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 09:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
