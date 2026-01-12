СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Valeri
Aleksandr Kim

Valeri

Aleksandr Kim
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 1%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1
Прибыльных трейдов:
1 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
1.85 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
1.85 USD (97 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
1 (1.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
1.85 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
6.30%
Последний трейд:
4 минуты
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
1 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
1.85 USD
Средняя прибыль:
1.85 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
7.24% (18.06 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 1
1
1
1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 2
1 2
1 2
1 2
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 97
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1.85 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +1.85 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TTCM-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 7
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 11
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
RoboForex-Prime
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-3
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
XMTrading-Real 34
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
TradingProInternational-Live 2
0.07 × 54
VTMarkets-Live 3
0.12 × 124
RoboMarketsLLC-ECN
0.24 × 25
TMGM.TradeMax-Live8
0.28 × 18
Tickmill-Live10
0.33 × 95
ICMarketsSC-Live06
0.36 × 11
ICMarketsSC-Live09
0.37 × 223
GoMarkets-Real 1
0.39 × 46
TMGM.TradeMax-Demo
0.40 × 15
ForexTimeFXTM-ECN2
0.40 × 40
ICMarketsSC-Live15
0.41 × 17
ICMarketsSC-Live16
0.47 × 17
TMGM.TradeMax-Live3
0.47 × 104
RoboForex-ECN-2
0.51 × 150
еще 68...
Нет отзывов
2026.01.12 09:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 09:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 09:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.12 09:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 09:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Valeri
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
264
USD
1
0%
1
100%
100%
n/a
1.85
USD
7%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.