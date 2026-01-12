- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1
Прибыльных трейдов:
1 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
1.85 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
1.85 USD (97 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
1 (1.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
1.85 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
6.30%
Последний трейд:
4 минуты
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
1 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
1.85 USD
Средняя прибыль:
1.85 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
7.24% (18.06 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|97
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1.85 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +1.85 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 7
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-3
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live 2
|0.07 × 54
|
VTMarkets-Live 3
|0.12 × 124
|
RoboMarketsLLC-ECN
|0.24 × 25
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.28 × 18
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 95
|
ICMarketsSC-Live06
|0.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live09
|0.37 × 223
|
GoMarkets-Real 1
|0.39 × 46
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.40 × 15
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.40 × 40
|
ICMarketsSC-Live15
|0.41 × 17
|
ICMarketsSC-Live16
|0.47 × 17
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.47 × 104
|
RoboForex-ECN-2
|0.51 × 150
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
264
USD
USD
1
0%
1
100%
100%
n/a
1.85
USD
USD
7%
1:500