Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TTCM-Live3 0.00 × 1 Exness-Real28 0.00 × 7 ForexChief-DirectFX 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 11 Pepperstone-Edge12 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 7 RoboForex-Prime 0.00 × 2 RoboForex-ProCent-3 0.00 × 1 VantageFXInternational-Live 7 0.00 × 1 XMTrading-Real 34 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 2 TradingProInternational-Live 2 0.07 × 54 VTMarkets-Live 3 0.12 × 124 RoboMarketsLLC-ECN 0.24 × 25 TMGM.TradeMax-Live8 0.28 × 18 Tickmill-Live10 0.33 × 95 ICMarketsSC-Live06 0.36 × 11 ICMarketsSC-Live09 0.37 × 223 GoMarkets-Real 1 0.39 × 46 TMGM.TradeMax-Demo 0.40 × 15 ForexTimeFXTM-ECN2 0.40 × 40 ICMarketsSC-Live15 0.41 × 17 ICMarketsSC-Live16 0.47 × 17 TMGM.TradeMax-Live3 0.47 × 104 RoboForex-ECN-2 0.51 × 150 еще 68... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика