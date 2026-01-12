シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Valeri
Aleksandr Kim

Valeri

Aleksandr Kim
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 1%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1
利益トレード:
1 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
1.85 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
1.85 USD (97 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
1 (1.85 USD)
最大連続利益:
1.85 USD (1)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
6.30%
最近のトレード:
8 分前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
1 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
1.85 USD
平均利益:
1.85 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
7.24% (18.06 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 1
1
1
1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 2
1 2
1 2
1 2
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 97
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1.85 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +1.85 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TTCM-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 7
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 11
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
RoboForex-Prime
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-3
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
XMTrading-Real 34
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
TradingProInternational-Live 2
0.07 × 54
VTMarkets-Live 3
0.12 × 124
RoboMarketsLLC-ECN
0.24 × 25
TMGM.TradeMax-Live8
0.28 × 18
Tickmill-Live10
0.33 × 95
ICMarketsSC-Live06
0.36 × 11
ICMarketsSC-Live09
0.37 × 223
GoMarkets-Real 1
0.39 × 46
TMGM.TradeMax-Demo
0.40 × 15
ForexTimeFXTM-ECN2
0.40 × 40
ICMarketsSC-Live15
0.41 × 17
ICMarketsSC-Live16
0.47 × 17
TMGM.TradeMax-Live3
0.47 × 104
RoboForex-ECN-2
0.51 × 150
68 より多く...
レビューなし
2026.01.12 09:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 09:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 09:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.12 09:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 09:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください