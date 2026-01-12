- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
8 (88.88%)
손실 거래:
1 (11.11%)
최고의 거래:
12.20 USD
최악의 거래:
-0.65 USD
총 수익:
31.13 USD (3 148 pips)
총 손실:
-0.65 USD (27 pips)
연속 최대 이익:
5 (25.41 USD)
연속 최대 이익:
25.41 USD (5)
샤프 비율:
0.87
거래 활동:
32.85%
최대 입금량:
6.30%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
55 분
회복 요인:
46.89
롱(주식매수):
7 (77.78%)
숏(주식차입매도):
2 (22.22%)
수익 요인:
47.89
기대수익:
3.39 USD
평균 이익:
3.89 USD
평균 손실:
-0.65 USD
연속 최대 손실:
1 (-0.65 USD)
연속 최대 손실:
-0.65 USD (1)
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.65 USD (0.24%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.24% (0.65 USD)
자본금별:
7.79% (21.80 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|29
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|-1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|3.1K
|GBPUSD
|97
|EURUSD
|-27
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +12.20 USD
최악의 거래: -1 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +25.41 USD
연속 최대 손실: -0.65 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.07 × 54
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live32
|0.09 × 22
|
VTMarkets-Live 3
|0.21 × 187
|
XMTrading-Real 34
|0.28 × 18
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.28 × 18
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.29 × 66
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.31 × 55
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 95
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
ICMarketsSC-Live07
|0.33 × 57
|
WorldForex-Live
|0.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
|
ICMarketsSC-Live16
|0.45 × 75
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.45 × 108
|
Tickmill-Live08
|0.45 × 22
|
GoMarkets-Real 1
|0.47 × 253
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
12%
0
0
USD
USD
280
USD
USD
1
0%
9
88%
33%
47.89
3.39
USD
USD
8%
1:500