- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
8 (88.88%)
Loss Trade:
1 (11.11%)
Best Trade:
12.20 USD
Worst Trade:
-0.65 USD
Profitto lordo:
31.13 USD (3 148 pips)
Perdita lorda:
-0.65 USD (27 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (25.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.41 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.87
Attività di trading:
32.85%
Massimo carico di deposito:
6.30%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
55 minuti
Fattore di recupero:
46.89
Long Trade:
7 (77.78%)
Short Trade:
2 (22.22%)
Fattore di profitto:
47.89
Profitto previsto:
3.39 USD
Profitto medio:
3.89 USD
Perdita media:
-0.65 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.65 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.65 USD (0.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.24% (0.65 USD)
Per equità:
7.79% (21.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|29
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|-1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.1K
|GBPUSD
|97
|EURUSD
|-27
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.20 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +25.41 USD
Massima perdita consecutiva: -0.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.07 × 54
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live32
|0.09 × 22
|
VTMarkets-Live 3
|0.21 × 187
|
XMTrading-Real 34
|0.28 × 18
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.28 × 18
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.29 × 66
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.31 × 55
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 95
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
ICMarketsSC-Live07
|0.33 × 57
|
WorldForex-Live
|0.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
|
ICMarketsSC-Live16
|0.45 × 75
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.45 × 108
|
Tickmill-Live08
|0.45 × 22
|
GoMarkets-Real 1
|0.47 × 253
