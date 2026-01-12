SegnaliSezioni
Aleksandr Kim

Valeri

Aleksandr Kim
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 12%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
8 (88.88%)
Loss Trade:
1 (11.11%)
Best Trade:
12.20 USD
Worst Trade:
-0.65 USD
Profitto lordo:
31.13 USD (3 148 pips)
Perdita lorda:
-0.65 USD (27 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (25.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.41 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.87
Attività di trading:
32.85%
Massimo carico di deposito:
6.30%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
55 minuti
Fattore di recupero:
46.89
Long Trade:
7 (77.78%)
Short Trade:
2 (22.22%)
Fattore di profitto:
47.89
Profitto previsto:
3.39 USD
Profitto medio:
3.89 USD
Perdita media:
-0.65 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.65 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.65 USD (0.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.24% (0.65 USD)
Per equità:
7.79% (21.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 7
GBPUSD 1
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 29
GBPUSD 2
EURUSD -1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3.1K
GBPUSD 97
EURUSD -27
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.20 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +25.41 USD
Massima perdita consecutiva: -0.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TTCM-Live3
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.07 × 54
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ICMarketsSC-Live32
0.09 × 22
VTMarkets-Live 3
0.21 × 187
XMTrading-Real 34
0.28 × 18
TMGM.TradeMax-Live8
0.28 × 18
ForexTimeFXTM-ECN2
0.29 × 66
TradersGlobalGroup-Live 2
0.31 × 55
Tickmill-Live10
0.33 × 95
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
ICMarketsSC-Live07
0.33 × 57
WorldForex-Live
0.36 × 11
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
TitanFX-01
0.44 × 16
ICMarketsSC-Live16
0.45 × 75
TMGM.TradeMax-Live3
0.45 × 108
Tickmill-Live08
0.45 × 22
GoMarkets-Real 1
0.47 × 253
147 più
Non ci sono recensioni
2026.01.12 22:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 21:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 13:58
Share of trading days is too low
2026.01.12 13:58
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 09:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 09:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 09:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.12 09:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 09:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Valeri
30USD al mese
12%
0
0
USD
280
USD
1
0%
9
88%
33%
47.89
3.39
USD
8%
1:500
