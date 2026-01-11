SinyallerBölümler
Marios Skyrianidis

THPX4

Marios Skyrianidis
0 inceleme
Güvenilirlik
40 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1 174%
NCESC-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 164
Kârla kapanan işlemler:
1 764 (55.75%)
Zararla kapanan işlemler:
1 400 (44.25%)
En iyi işlem:
663.87 USD
En kötü işlem:
-757.18 USD
Brüt kâr:
79 356.84 USD (543 076 pips)
Brüt zarar:
-62 044.16 USD (367 940 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
141 (334.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 756.56 USD (12)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.81%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
5.07
Alış işlemleri:
1 590 (50.25%)
Satış işlemleri:
1 574 (49.75%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
5.47 USD
Ortalama kâr:
44.99 USD
Ortalama zarar:
-44.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-223.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 271.20 USD (8)
Aylık büyüme:
17.17%
Yıllık tahmin:
208.34%
Algo alım-satım:
19%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3 411.94 USD (45.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
59.23% (3 411.94 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BRTBTC 2529
BRTBTC.stp 635
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BRTBTC 16K
BRTBTC.stp 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BRTBTC 92K
BRTBTC.stp 83K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +663.87 USD
En kötü işlem: -757 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +334.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -223.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NCESC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.11 19:13
A large drawdown may occur on the account again
