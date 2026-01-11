СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / THPX4
Marios Skyrianidis

THPX4

Marios Skyrianidis
0 отзывов
Надежность
40 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 1 174%
NCESC-Live
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 164
Прибыльных трейдов:
1 764 (55.75%)
Убыточных трейдов:
1 400 (44.25%)
Лучший трейд:
663.87 USD
Худший трейд:
-757.18 USD
Общая прибыль:
79 356.84 USD (543 076 pips)
Общий убыток:
-62 044.16 USD (367 940 pips)
Макс. серия выигрышей:
141 (334.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 756.56 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.81%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
5.07
Длинных трейдов:
1 590 (50.25%)
Коротких трейдов:
1 574 (49.75%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
5.47 USD
Средняя прибыль:
44.99 USD
Средний убыток:
-44.32 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-223.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 271.20 USD (8)
Прирост в месяц:
17.17%
Годовой прогноз:
208.34%
Алготрейдинг:
19%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3 411.94 USD (45.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
59.23% (3 411.94 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BRTBTC 2529
BRTBTC.stp 635
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BRTBTC 16K
BRTBTC.stp 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BRTBTC 92K
BRTBTC.stp 83K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +663.87 USD
Худший трейд: -757 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +334.48 USD
Макс. убыток в серии: -223.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NCESC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.11 19:13
A large drawdown may occur on the account again
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
THPX4
50 USD в месяц
1 174%
0
0
USD
17K
USD
40
19%
3 164
55%
100%
1.27
5.47
USD
59%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.