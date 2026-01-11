SegnaliSezioni
Marios Skyrianidis

THPX4

Marios Skyrianidis
0 recensioni
Affidabilità
40 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 1 174%
NCESC-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 164
Profit Trade:
1 764 (55.75%)
Loss Trade:
1 400 (44.25%)
Best Trade:
663.87 USD
Worst Trade:
-757.18 USD
Profitto lordo:
79 356.84 USD (543 076 pips)
Perdita lorda:
-62 044.16 USD (367 940 pips)
Vincite massime consecutive:
141 (334.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 756.56 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.81%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
5.07
Long Trade:
1 590 (50.25%)
Short Trade:
1 574 (49.75%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
5.47 USD
Profitto medio:
44.99 USD
Perdita media:
-44.32 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-223.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 271.20 USD (8)
Crescita mensile:
17.17%
Previsione annuale:
208.34%
Algo trading:
19%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 411.94 USD (45.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.23% (3 411.94 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BRTBTC 2529
BRTBTC.stp 635
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BRTBTC 16K
BRTBTC.stp 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BRTBTC 92K
BRTBTC.stp 83K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +663.87 USD
Worst Trade: -757 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +334.48 USD
Massima perdita consecutiva: -223.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.11 19:13
A large drawdown may occur on the account again
