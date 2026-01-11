SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / THPX4
Marios Skyrianidis

THPX4

Marios Skyrianidis
0 comentários
Confiabilidade
40 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 1 174%
NCESC-Live
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 164
Negociações com lucro:
1 764 (55.75%)
Negociações com perda:
1 400 (44.25%)
Melhor negociação:
663.87 USD
Pior negociação:
-757.18 USD
Lucro bruto:
79 356.84 USD (543 076 pips)
Perda bruta:
-62 044.16 USD (367 940 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
141 (334.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 756.56 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.81%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
5.07
Negociações longas:
1 590 (50.25%)
Negociações curtas:
1 574 (49.75%)
Fator de lucro:
1.28
Valor esperado:
5.47 USD
Lucro médio:
44.99 USD
Perda média:
-44.32 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-223.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 271.20 USD (8)
Crescimento mensal:
17.17%
Previsão anual:
208.34%
Algotrading:
19%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
3 411.94 USD (45.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
59.23% (3 411.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BRTBTC 2529
BRTBTC.stp 635
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BRTBTC 16K
BRTBTC.stp 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BRTBTC 92K
BRTBTC.stp 83K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +663.87 USD
Pior negociação: -757 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +334.48 USD
Máxima perda consecutiva: -223.70 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NCESC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.11 19:13
A large drawdown may occur on the account again
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
THPX4
50 USD por mês
1 174%
0
0
USD
17K
USD
40
19%
3 164
55%
100%
1.27
5.47
USD
59%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.