Negociações:
3 164
Negociações com lucro:
1 764 (55.75%)
Negociações com perda:
1 400 (44.25%)
Melhor negociação:
663.87 USD
Pior negociação:
-757.18 USD
Lucro bruto:
79 356.84 USD (543 076 pips)
Perda bruta:
-62 044.16 USD (367 940 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
141 (334.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 756.56 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.81%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
5.07
Negociações longas:
1 590 (50.25%)
Negociações curtas:
1 574 (49.75%)
Fator de lucro:
1.28
Valor esperado:
5.47 USD
Lucro médio:
44.99 USD
Perda média:
-44.32 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-223.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 271.20 USD (8)
Crescimento mensal:
17.17%
Previsão anual:
208.34%
Algotrading:
19%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
3 411.94 USD (45.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
59.23% (3 411.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BRTBTC
|2529
|BRTBTC.stp
|635
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BRTBTC
|16K
|BRTBTC.stp
|1.3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BRTBTC
|92K
|BRTBTC.stp
|83K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +663.87 USD
Pior negociação: -757 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +334.48 USD
Máxima perda consecutiva: -223.70 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NCESC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
