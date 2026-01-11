- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
3 164
利益トレード:
1 764 (55.75%)
損失トレード:
1 400 (44.25%)
ベストトレード:
663.87 USD
最悪のトレード:
-757.18 USD
総利益:
79 356.84 USD (543 076 pips)
総損失:
-62 044.16 USD (367 940 pips)
最大連続の勝ち:
141 (334.48 USD)
最大連続利益:
1 756.56 USD (12)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.81%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
5.07
長いトレード:
1 590 (50.25%)
短いトレード:
1 574 (49.75%)
プロフィットファクター:
1.28
期待されたペイオフ:
5.47 USD
平均利益:
44.99 USD
平均損失:
-44.32 USD
最大連続の負け:
14 (-223.70 USD)
最大連続損失:
-1 271.20 USD (8)
月間成長:
17.17%
年間予想:
208.34%
アルゴリズム取引:
19%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
3 411.94 USD (45.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
59.23% (3 411.94 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BRTBTC
|2529
|BRTBTC.stp
|635
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BRTBTC
|16K
|BRTBTC.stp
|1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BRTBTC
|92K
|BRTBTC.stp
|83K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +663.87 USD
最悪のトレード: -757 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +334.48 USD
最大連続損失: -223.70 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NCESC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
1 174%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
40
19%
3 164
55%
100%
1.27
5.47
USD
USD
59%
1:100