İşlemler:
2 381
Kârla kapanan işlemler:
2 040 (85.67%)
Zararla kapanan işlemler:
341 (14.32%)
En iyi işlem:
382.00 USD
En kötü işlem:
-471.87 USD
Brüt kâr:
23 952.08 USD (1 422 177 pips)
Brüt zarar:
-18 411.32 USD (929 481 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
832 (2 785.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 785.30 USD (832)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.66%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
1183
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
1.67
Alış işlemleri:
1 054 (44.27%)
Satış işlemleri:
1 327 (55.73%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
2.33 USD
Ortalama kâr:
11.74 USD
Ortalama zarar:
-53.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
32 (-1 082.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 002.94 USD (18)
Aylık büyüme:
68.55%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
28.22 USD
Maksimum:
3 317.53 USD (33.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.00% (3 317.53 USD)
Varlığa göre:
15.38% (1 765.98 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2381
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|5.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|493K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +382.00 USD
En kötü işlem: -472 USD
Maksimum ardışık kazanç: 832
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +2 785.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 082.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GTCGlobalTrade-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok
