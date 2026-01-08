SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / GtcYestodayForMeetMe
Senlin Kong

GtcYestodayForMeetMe

Senlin Kong
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 69%
GTCGlobalTrade-Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 381
Kârla kapanan işlemler:
2 040 (85.67%)
Zararla kapanan işlemler:
341 (14.32%)
En iyi işlem:
382.00 USD
En kötü işlem:
-471.87 USD
Brüt kâr:
23 952.08 USD (1 422 177 pips)
Brüt zarar:
-18 411.32 USD (929 481 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
832 (2 785.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 785.30 USD (832)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.66%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
1183
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
1.67
Alış işlemleri:
1 054 (44.27%)
Satış işlemleri:
1 327 (55.73%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
2.33 USD
Ortalama kâr:
11.74 USD
Ortalama zarar:
-53.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
32 (-1 082.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 002.94 USD (18)
Aylık büyüme:
68.55%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
28.22 USD
Maksimum:
3 317.53 USD (33.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.00% (3 317.53 USD)
Varlığa göre:
15.38% (1 765.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2381
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 5.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 493K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +382.00 USD
En kötü işlem: -472 USD
Maksimum ardışık kazanç: 832
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +2 785.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 082.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GTCGlobalTrade-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 1
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
2.00 × 1
信号采集分析数据
İnceleme yok
2026.01.08 16:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.08 16:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 16:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 16:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GtcYestodayForMeetMe
Ayda 30 USD
69%
0
0
USD
12K
USD
3
95%
2 381
85%
100%
1.30
2.33
USD
21%
1:500
Kopyala

