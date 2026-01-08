- Прирост
Всего трейдов:
2 386
Прибыльных трейдов:
2 045 (85.70%)
Убыточных трейдов:
341 (14.29%)
Лучший трейд:
382.00 USD
Худший трейд:
-471.87 USD
Общая прибыль:
23 967.35 USD (1 423 700 pips)
Общий убыток:
-18 411.32 USD (929 481 pips)
Макс. серия выигрышей:
837 (2 800.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 800.57 USD (837)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.66%
Последний трейд:
23 минуты
Трейдов в неделю:
1187
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
1.67
Длинных трейдов:
1 057 (44.30%)
Коротких трейдов:
1 329 (55.70%)
Профит фактор:
1.30
Мат. ожидание:
2.33 USD
Средняя прибыль:
11.72 USD
Средний убыток:
-53.99 USD
Макс. серия проигрышей:
32 (-1 082.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 002.94 USD (18)
Прирост в месяц:
68.77%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
28.22 USD
Максимальная:
3 317.53 USD (33.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.00% (3 317.53 USD)
По эквити:
15.38% (1 765.98 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2386
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|5.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|494K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Лучший трейд: +382.00 USD
Худший трейд: -472 USD
Макс. серия выигрышей: 837
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +2 800.57 USD
Макс. убыток в серии: -1 082.78 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GTCGlobalTrade-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroupLtd-Live
|0.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|2.00 × 1
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
69%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
3
95%
2 386
85%
100%
1.30
2.33
USD
USD
21%
1:500