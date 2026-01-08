СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / GtcYestodayForMeetMe
Senlin Kong

GtcYestodayForMeetMe

Senlin Kong
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 69%
GTCGlobalTrade-Server
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 386
Прибыльных трейдов:
2 045 (85.70%)
Убыточных трейдов:
341 (14.29%)
Лучший трейд:
382.00 USD
Худший трейд:
-471.87 USD
Общая прибыль:
23 967.35 USD (1 423 700 pips)
Общий убыток:
-18 411.32 USD (929 481 pips)
Макс. серия выигрышей:
837 (2 800.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 800.57 USD (837)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.66%
Последний трейд:
23 минуты
Трейдов в неделю:
1187
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
1.67
Длинных трейдов:
1 057 (44.30%)
Коротких трейдов:
1 329 (55.70%)
Профит фактор:
1.30
Мат. ожидание:
2.33 USD
Средняя прибыль:
11.72 USD
Средний убыток:
-53.99 USD
Макс. серия проигрышей:
32 (-1 082.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 002.94 USD (18)
Прирост в месяц:
68.77%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
28.22 USD
Максимальная:
3 317.53 USD (33.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.00% (3 317.53 USD)
По эквити:
15.38% (1 765.98 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 2386
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 5.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 494K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +382.00 USD
Худший трейд: -472 USD
Макс. серия выигрышей: 837
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +2 800.57 USD
Макс. убыток в серии: -1 082.78 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GTCGlobalTrade-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 1
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
2.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
信号采集分析数据
Нет отзывов
2026.01.08 16:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.08 16:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 16:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 16:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GtcYestodayForMeetMe
30 USD в месяц
69%
0
0
USD
12K
USD
3
95%
2 386
85%
100%
1.30
2.33
USD
21%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.