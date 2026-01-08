- Crescita
Trade:
2 381
Profit Trade:
2 040 (85.67%)
Loss Trade:
341 (14.32%)
Best Trade:
382.00 USD
Worst Trade:
-471.87 USD
Profitto lordo:
23 952.08 USD (1 422 177 pips)
Perdita lorda:
-18 411.32 USD (929 481 pips)
Vincite massime consecutive:
832 (2 785.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 785.30 USD (832)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.66%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
1183
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
1.67
Long Trade:
1 054 (44.27%)
Short Trade:
1 327 (55.73%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
2.33 USD
Profitto medio:
11.74 USD
Perdita media:
-53.99 USD
Massime perdite consecutive:
32 (-1 082.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 002.94 USD (18)
Crescita mensile:
68.55%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.22 USD
Massimale:
3 317.53 USD (33.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.00% (3 317.53 USD)
Per equità:
15.38% (1 765.98 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2381
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|493K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +382.00 USD
Worst Trade: -472 USD
Vincite massime consecutive: 832
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +2 785.30 USD
Massima perdita consecutiva: -1 082.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GTCGlobalTrade-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroupLtd-Live
|0.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|2.00 × 1
Non ci sono recensioni
