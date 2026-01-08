SegnaliSezioni
Senlin Kong

GtcYestodayForMeetMe

Senlin Kong
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 69%
GTCGlobalTrade-Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 381
Profit Trade:
2 040 (85.67%)
Loss Trade:
341 (14.32%)
Best Trade:
382.00 USD
Worst Trade:
-471.87 USD
Profitto lordo:
23 952.08 USD (1 422 177 pips)
Perdita lorda:
-18 411.32 USD (929 481 pips)
Vincite massime consecutive:
832 (2 785.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 785.30 USD (832)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.66%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
1183
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
1.67
Long Trade:
1 054 (44.27%)
Short Trade:
1 327 (55.73%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
2.33 USD
Profitto medio:
11.74 USD
Perdita media:
-53.99 USD
Massime perdite consecutive:
32 (-1 082.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 002.94 USD (18)
Crescita mensile:
68.55%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.22 USD
Massimale:
3 317.53 USD (33.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.00% (3 317.53 USD)
Per equità:
15.38% (1 765.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2381
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 5.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 493K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +382.00 USD
Worst Trade: -472 USD
Vincite massime consecutive: 832
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +2 785.30 USD
Massima perdita consecutiva: -1 082.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GTCGlobalTrade-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 1
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
2.00 × 1
信号采集分析数据
Non ci sono recensioni
2026.01.08 16:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.08 16:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 16:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 16:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.