Senlin Kong

GtcYestodayForMeetMe

Senlin Kong
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 69%
GTCGlobalTrade-Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 381
Bénéfice trades:
2 040 (85.67%)
Perte trades:
341 (14.32%)
Meilleure transaction:
382.00 USD
Pire transaction:
-471.87 USD
Bénéfice brut:
23 952.08 USD (1 422 177 pips)
Perte brute:
-18 411.32 USD (929 481 pips)
Gains consécutifs maximales:
832 (2 785.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 785.30 USD (832)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.66%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
1183
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
1.67
Longs trades:
1 054 (44.27%)
Courts trades:
1 327 (55.73%)
Facteur de profit:
1.30
Rendement attendu:
2.33 USD
Bénéfice moyen:
11.74 USD
Perte moyenne:
-53.99 USD
Pertes consécutives maximales:
32 (-1 082.78 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 002.94 USD (18)
Croissance mensuelle:
68.55%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
28.22 USD
Maximal:
3 317.53 USD (33.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.00% (3 317.53 USD)
Par fonds propres:
15.38% (1 765.98 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 2381
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 5.5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 493K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +382.00 USD
Pire transaction: -472 USD
Gains consécutifs maximales: 832
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +2 785.30 USD
Perte consécutive maximale: -1 082.78 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GTCGlobalTrade-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 1
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
2.00 × 1
信号采集分析数据
Aucun avis
2026.01.08 16:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.08 16:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 16:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 16:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.