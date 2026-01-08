- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
2 381
Gewinntrades:
2 040 (85.67%)
Verlusttrades:
341 (14.32%)
Bester Trade:
382.00 USD
Schlechtester Trade:
-471.87 USD
Bruttoprofit:
23 952.08 USD (1 422 177 pips)
Bruttoverlust:
-18 411.32 USD (929 481 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
832 (2 785.30 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 785.30 USD (832)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.66%
Letzter Trade:
7 Minuten
Trades pro Woche:
1183
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
1.67
Long-Positionen:
1 054 (44.27%)
Short-Positionen:
1 327 (55.73%)
Profit-Faktor:
1.30
Mathematische Gewinnerwartung:
2.33 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.74 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-53.99 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
32 (-1 082.78 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 002.94 USD (18)
Wachstum pro Monat :
68.55%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
28.22 USD
Maximaler:
3 317.53 USD (33.87%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.00% (3 317.53 USD)
Kapital:
15.38% (1 765.98 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2381
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|5.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|493K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +382.00 USD
Schlechtester Trade: -472 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 832
Max. aufeinandergehende Verluste: 18
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 785.30 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 082.78 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GTCGlobalTrade-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroupLtd-Live
|0.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|2.00 × 1
信号采集分析数据
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
69%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
3
95%
2 381
85%
100%
1.30
2.33
USD
USD
21%
1:500