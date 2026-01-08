- Incremento
Total de Trades:
2 376
Transacciones Rentables:
2 035 (85.64%)
Transacciones Irrentables:
341 (14.35%)
Mejor transacción:
382.00 USD
Peor transacción:
-471.87 USD
Beneficio Bruto:
23 936.85 USD (1 420 657 pips)
Pérdidas Brutas:
-18 411.32 USD (929 481 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
827 (2 770.07 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 770.07 USD (827)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.66%
Último trade:
10 minutos
Trades a la semana:
1179
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
1.67
Transacciones Largas:
1 052 (44.28%)
Transacciones Cortas:
1 324 (55.72%)
Factor de Beneficio:
1.30
Beneficio Esperado:
2.33 USD
Beneficio medio:
11.76 USD
Pérdidas medias:
-53.99 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
32 (-1 082.78 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 002.94 USD (18)
Crecimiento al mes:
68.32%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
28.22 USD
Máxima:
3 317.53 USD (33.87%)
Reducción relativa:
De balance:
21.00% (3 317.53 USD)
De fondos:
15.38% (1 765.98 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2376
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|5.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|491K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +382.00 USD
Peor transacción: -472 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 827
Máximo de pérdidas consecutivas: 18
Beneficio máximo consecutivo: +2 770.07 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 082.78 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GTCGlobalTrade-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroupLtd-Live
|0.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|2.00 × 1
信号采集分析数据
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
68%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
3
95%
2 376
85%
100%
1.30
2.33
USD
USD
21%
1:500