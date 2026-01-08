- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
79
Kârla kapanan işlemler:
64 (81.01%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (18.99%)
En iyi işlem:
29.70 USD
En kötü işlem:
-19.29 USD
Brüt kâr:
129.91 USD (6 125 pips)
Brüt zarar:
-65.67 USD (5 225 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (17.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.70 USD (1)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
79
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
2.25
Alış işlemleri:
44 (55.70%)
Satış işlemleri:
35 (44.30%)
Kâr faktörü:
1.98
Beklenen getiri:
0.81 USD
Ortalama kâr:
2.03 USD
Ortalama zarar:
-4.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-28.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.60 USD (2)
Aylık büyüme:
2.14%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
26.09 USD
Maksimum:
28.60 USD (0.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|79
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|64
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|900
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +29.70 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +17.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DecodeGlobal-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok