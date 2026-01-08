- 자본
- 축소
트레이드:
123
이익 거래:
98 (79.67%)
손실 거래:
25 (20.33%)
최고의 거래:
29.70 USD
최악의 거래:
-19.29 USD
총 수익:
204.12 USD (9 754 pips)
총 손실:
-94.92 USD (7 834 pips)
연속 최대 이익:
12 (17.47 USD)
연속 최대 이익:
29.70 USD (1)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
12.04%
최대 입금량:
2.69%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
123
평균 유지 시간:
7 분
회복 요인:
3.82
롱(주식매수):
73 (59.35%)
숏(주식차입매도):
50 (40.65%)
수익 요인:
2.15
기대수익:
0.89 USD
평균 이익:
2.08 USD
평균 손실:
-3.80 USD
연속 최대 손실:
2 (-28.60 USD)
연속 최대 손실:
-28.60 USD (2)
월별 성장률:
3.64%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
26.09 USD
최대한의:
28.60 USD (0.95%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.95% (28.60 USD)
자본금별:
3.14% (96.81 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|123
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|109
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +29.70 USD
최악의 거래: -19 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +17.47 USD
연속 최대 손실: -28.60 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DecodeGlobal-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
4%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
1
100%
123
79%
12%
2.15
0.89
USD
USD
3%
1:500