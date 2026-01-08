- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
83
利益トレード:
67 (80.72%)
損失トレード:
16 (19.28%)
ベストトレード:
29.70 USD
最悪のトレード:
-19.29 USD
総利益:
133.35 USD (6 312 pips)
総損失:
-66.67 USD (5 325 pips)
最大連続の勝ち:
12 (17.47 USD)
最大連続利益:
29.70 USD (1)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
0.81%
最大入金額:
0.29%
最近のトレード:
19 分前
1週間当たりの取引:
83
平均保有時間:
5 分
リカバリーファクター:
2.33
長いトレード:
47 (56.63%)
短いトレード:
36 (43.37%)
プロフィットファクター:
2.00
期待されたペイオフ:
0.80 USD
平均利益:
1.99 USD
平均損失:
-4.17 USD
最大連続の負け:
2 (-28.60 USD)
最大連続損失:
-28.60 USD (2)
月間成長:
2.22%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
26.09 USD
最大の:
28.60 USD (0.95%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.95% (28.60 USD)
エクイティによる:
0.05% (1.57 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|83
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|67
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|987
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +29.70 USD
最悪のトレード: -19 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +17.47 USD
最大連続損失: -28.60 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DecodeGlobal-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
2%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
1
100%
83
80%
1%
2.00
0.80
USD
USD
1%
1:500