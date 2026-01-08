- Crescita
Trade:
79
Profit Trade:
64 (81.01%)
Loss Trade:
15 (18.99%)
Best Trade:
29.70 USD
Worst Trade:
-19.29 USD
Profitto lordo:
129.91 USD (6 125 pips)
Perdita lorda:
-65.67 USD (5 225 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (17.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.70 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
79
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
2.25
Long Trade:
44 (55.70%)
Short Trade:
35 (44.30%)
Fattore di profitto:
1.98
Profitto previsto:
0.81 USD
Profitto medio:
2.03 USD
Perdita media:
-4.38 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-28.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.60 USD (2)
Crescita mensile:
2.14%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
26.09 USD
Massimale:
28.60 USD (0.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|79
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|64
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|900
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29.70 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +17.47 USD
Massima perdita consecutiva: -28.60 USD
