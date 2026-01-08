- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
79
Прибыльных трейдов:
64 (81.01%)
Убыточных трейдов:
15 (18.99%)
Лучший трейд:
29.70 USD
Худший трейд:
-19.29 USD
Общая прибыль:
129.91 USD (6 125 pips)
Общий убыток:
-65.67 USD (5 225 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (17.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
29.70 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
79
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
2.25
Длинных трейдов:
44 (55.70%)
Коротких трейдов:
35 (44.30%)
Профит фактор:
1.98
Мат. ожидание:
0.81 USD
Средняя прибыль:
2.03 USD
Средний убыток:
-4.38 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-28.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.60 USD (2)
Прирост в месяц:
2.14%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
26.09 USD
Максимальная:
28.60 USD (0.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|79
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|64
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|900
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +29.70 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +17.47 USD
Макс. убыток в серии: -28.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DecodeGlobal-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов