- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
83
盈利交易:
67 (80.72%)
亏损交易:
16 (19.28%)
最好交易:
29.70 USD
最差交易:
-19.29 USD
毛利:
133.35 USD (6 312 pips)
毛利亏损:
-66.67 USD (5 325 pips)
最大连续赢利:
12 (17.47 USD)
最大连续盈利:
29.70 USD (1)
夏普比率:
0.16
交易活动:
0.81%
最大入金加载:
0.29%
最近交易:
13 几分钟前
每周交易:
83
平均持有时间:
5 分钟
采收率:
2.33
长期交易:
47 (56.63%)
短期交易:
36 (43.37%)
利润因子:
2.00
预期回报:
0.80 USD
平均利润:
1.99 USD
平均损失:
-4.17 USD
最大连续失误:
2 (-28.60 USD)
最大连续亏损:
-28.60 USD (2)
每月增长:
2.22%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
26.09 USD
最大值:
28.60 USD (0.95%)
相对跌幅:
结余:
0.95% (28.60 USD)
净值:
0.05% (1.57 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|83
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|67
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|987
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +29.70 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +17.47 USD
最大连续亏损: -28.60 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DecodeGlobal-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
2%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
1
100%
83
80%
1%
2.00
0.80
USD
USD
1%
1:500