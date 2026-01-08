- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
83
Negociações com lucro:
67 (80.72%)
Negociações com perda:
16 (19.28%)
Melhor negociação:
29.70 USD
Pior negociação:
-19.29 USD
Lucro bruto:
133.35 USD (6 312 pips)
Perda bruta:
-66.67 USD (5 325 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (17.47 USD)
Máximo lucro consecutivo:
29.70 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
0.81%
Depósito máximo carregado:
0.29%
Último negócio:
15 minutos atrás
Negociações por semana:
83
Tempo médio de espera:
5 minutos
Fator de recuperação:
2.33
Negociações longas:
47 (56.63%)
Negociações curtas:
36 (43.37%)
Fator de lucro:
2.00
Valor esperado:
0.80 USD
Lucro médio:
1.99 USD
Perda média:
-4.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-28.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-28.60 USD (2)
Crescimento mensal:
2.22%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
26.09 USD
Máximo:
28.60 USD (0.95%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.95% (28.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.05% (1.57 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|83
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|67
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|987
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +29.70 USD
Pior negociação: -19 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +17.47 USD
Máxima perda consecutiva: -28.60 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DecodeGlobal-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
2%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
1
100%
83
80%
1%
2.00
0.80
USD
USD
1%
1:500