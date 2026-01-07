- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
10 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (28.57%)
En iyi işlem:
14.75 USD
En kötü işlem:
-7.24 USD
Brüt kâr:
26.43 USD (2 048 pips)
Brüt zarar:
-15.02 USD (1 374 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (4.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14.75 USD (1)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
8.44%
Maks. mevduat yükü:
64.28%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.58
Alış işlemleri:
4 (28.57%)
Satış işlemleri:
10 (71.43%)
Kâr faktörü:
1.76
Beklenen getiri:
0.82 USD
Ortalama kâr:
2.64 USD
Ortalama zarar:
-3.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-7.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.24 USD (1)
Aylık büyüme:
4.16%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.11 USD
Maksimum:
7.24 USD (14.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.02% (7.28 USD)
Varlığa göre:
34.41% (37.36 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|AUDCAD
|2
|EURAUD
|2
|USDCAD
|1
|USDJPY
|1
|EURGBP
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|11
|AUDCAD
|0
|EURAUD
|1
|USDCAD
|0
|USDJPY
|0
|EURGBP
|-2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|439
|AUDCAD
|82
|EURAUD
|156
|USDCAD
|71
|USDJPY
|43
|EURGBP
|-117
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14.75 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.24 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.45 × 38
|
FusionMarkets-Demo
|0.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
ICMarketsSC-MT5
|0.93 × 5573
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.36 × 507
|
ICMarketsAU-Live
|1.39 × 236
|
VantageInternational-Live 3
|1.50 × 34
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
BlueberryMarkets-Live
|1.80 × 234
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|2.00 × 2
|
itexsys-Platform
|2.04 × 24
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
Exness-MT5Real15
|2.46 × 929
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
4%
0
0
USD
USD
116
USD
USD
1
85%
14
71%
8%
1.75
0.82
USD
USD
34%
1:500