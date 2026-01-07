- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
14
利益トレード:
10 (71.42%)
損失トレード:
4 (28.57%)
ベストトレード:
14.75 USD
最悪のトレード:
-7.24 USD
総利益:
26.43 USD (2 048 pips)
総損失:
-15.02 USD (1 374 pips)
最大連続の勝ち:
7 (4.59 USD)
最大連続利益:
14.75 USD (1)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
8.44%
最大入金額:
64.28%
最近のトレード:
28 分前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
1.58
長いトレード:
4 (28.57%)
短いトレード:
10 (71.43%)
プロフィットファクター:
1.76
期待されたペイオフ:
0.82 USD
平均利益:
2.64 USD
平均損失:
-3.76 USD
最大連続の負け:
1 (-7.24 USD)
最大連続損失:
-7.24 USD (1)
月間成長:
4.16%
アルゴリズム取引:
85%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.11 USD
最大の:
7.24 USD (14.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.02% (7.28 USD)
エクイティによる:
34.41% (37.36 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|AUDCAD
|2
|EURAUD
|2
|USDCAD
|1
|USDJPY
|1
|EURGBP
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|11
|AUDCAD
|0
|EURAUD
|1
|USDCAD
|0
|USDJPY
|0
|EURGBP
|-2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|439
|AUDCAD
|82
|EURAUD
|156
|USDCAD
|71
|USDJPY
|43
|EURGBP
|-117
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +14.75 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +4.59 USD
最大連続損失: -7.24 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.45 × 38
|
FusionMarkets-Demo
|0.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
ICMarketsSC-MT5
|0.93 × 5573
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.36 × 507
|
ICMarketsAU-Live
|1.39 × 236
|
VantageInternational-Live 3
|1.50 × 34
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
BlueberryMarkets-Live
|1.80 × 234
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|2.00 × 2
|
itexsys-Platform
|2.04 × 24
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
Exness-MT5Real15
|2.46 × 929
レビューなし
