Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
10 (71.42%)
Убыточных трейдов:
4 (28.57%)
Лучший трейд:
14.75 USD
Худший трейд:
-7.24 USD
Общая прибыль:
26.43 USD (2 048 pips)
Общий убыток:
-15.02 USD (1 374 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (4.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
14.75 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
8.44%
Макс. загрузка депозита:
64.28%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.58
Длинных трейдов:
4 (28.57%)
Коротких трейдов:
10 (71.43%)
Профит фактор:
1.76
Мат. ожидание:
0.82 USD
Средняя прибыль:
2.64 USD
Средний убыток:
-3.76 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-7.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.24 USD (1)
Прирост в месяц:
4.16%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.11 USD
Максимальная:
7.24 USD (14.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.02% (7.28 USD)
По эквити:
34.41% (37.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|AUDCAD
|2
|EURAUD
|2
|USDCAD
|1
|USDJPY
|1
|EURGBP
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|11
|AUDCAD
|0
|EURAUD
|1
|USDCAD
|0
|USDJPY
|0
|EURGBP
|-2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|439
|AUDCAD
|82
|EURAUD
|156
|USDCAD
|71
|USDJPY
|43
|EURGBP
|-117
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +14.75 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +4.59 USD
Макс. убыток в серии: -7.24 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.45 × 38
|
FusionMarkets-Demo
|0.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
ICMarketsSC-MT5
|0.93 × 5573
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.36 × 507
|
ICMarketsAU-Live
|1.39 × 236
|
VantageInternational-Live 3
|1.50 × 34
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
BlueberryMarkets-Live
|1.80 × 234
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
VantageInternational-Live 13
|2.00 × 2
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|2.00 × 2
|
itexsys-Platform
|2.04 × 24
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
