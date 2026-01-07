Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 6 0.00 × 1 Exness-MT5Real29 0.00 × 1 BlueberryMarkets-Demo 0.00 × 4 Exness-MT5Real10 0.00 × 3 EverestCM-Live 0.00 × 1 XBTFX-MetaTrader5 0.00 × 1 PacificUnionLLC-Live 0.33 × 9 ICMarketsEU-MT5-2 0.45 × 38 FusionMarkets-Demo 0.67 × 3 ICMarketsEU-MT5-4 0.67 × 3 Eightcap-Live 0.89 × 55 ICMarketsSC-MT5 0.93 × 5573 PrimeCodex-MT5 1.05 × 20 Exness-MT5Real2 1.18 × 11 Exness-MT5Real8 1.36 × 507 ICMarketsAU-Live 1.39 × 236 VantageInternational-Live 3 1.50 × 34 Exness-MT5Real9 1.79 × 39 BlueberryMarkets-Live 1.80 × 234 FXPIG-Server 1.87 × 47 VantageInternational-Live 13 2.00 × 2 ThreeTrader-Live 2.00 × 1 Neomarkets-Live 2.00 × 2 itexsys-Platform 2.04 × 24 Exness-MT5Real12 2.44 × 18 еще 113... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика